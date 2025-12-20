Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

ATEŞKESTEN BU YANA YARALI SAYISI BİN 108'E ÇIKTI

Enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 401'e, yaralı sayısı bin 108'e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 70 BİN 925'E YÜKSELDİ

Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 243 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 925'e, yaralı sayısı 171 bin 185'e ulaştı.