Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğu mahalleleri ile güneydeki Han Yunus kentinin doğu ve kuzey bölgelerini hedef aldı.

Han Yunus kentinin doğusu, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı ve topçu atışlarıyla sarsılırken, bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren sık sık silah sesleri duyuldu. Kentin batı kesimlerinde ise İsrail hücum botlarından, denize açılan Filistinli balıkçıların teknelerine makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Öte yandan, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu vurulan bölgelerden dumanlar yükseldi.

İsrail'in hava saldırıları ve topçu atışlarında hedef aldığı noktaların niteliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DSÖ, Gazze'de tıbbi tahliye bekleyen 1092 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ ve ortaklarının, Ekim 2023'ten bu yana, aralarında 5 bin 600'den fazla çocuğun da bulunduğu, ağır sağlık sorunları olan 10 bin 600'den fazla hastayı Gazze'den tahliye ettiğini belirten Ghebreyesus, "Uygun sağlık hizmeti almak için tahliyeyi bekleyen çok daha fazla hasta Gazze'de kalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığına göre, Temmuz 2024 ile 28 Kasım 2025 tarihleri ​​arasında tıbbi tahliye beklerken 1092 hasta hayatını kaybetti. Ancak bu rakamın muhtemelen eksik bildirildiği düşünülüyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, daha fazla ülkenin Gazze'den gelen hastalara kapılarını açmasını ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da tıbbi tahliyenin yeniden başlatılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze'de 6 Filistinliyi öldürdü

Sağlık yetkilileri AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin barınak olarak kullandığı "Gazze Şehitleri" okulunu hedef aldığı topçu saldırısında hayatını kaybeden 1'i kadın 6 Filistinlinin cenazesi ile 3’ü ağır 5 yaralının Gazze şehrinin merkezindeki Baptist Hastanesine getirildiğini söyledi.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait bir tankın mahalleye girerek barınma merkezi olarak kullanılan okula yaklaştıktan sonra ateş açması sonucunda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Saldırının, barınma merkezinde düzenlenen düğün töreni sırasında yapıldığını kaydeden görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını 2 saatten fazla engellediğini ve bunun da durumu daha fazla kötüleştirdiğini dile getirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 395’ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1088 kişi yaralandı.

​​​​​​Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail askerleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da, İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistinlilere saldırıda bulunan İsrail askerleri 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ram kasabasındaki Ayrım (Utanç) Duvarı'nı geçmeye çalışan bir Filistinli de askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşandığı göze çarpıyor.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023-28 Ekim 2025 arasında 44 Filistinli işçi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken binlercesi de gözaltına alındı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin Beyt Furik kasabası ovasına baskın düzenleyerek çiftçilere saldırmaya ve ekinlerine zarar vermeye çalıştığını, ancak çiftçilerin onlara karşı koyarak kaçmalarını sağladığını ifade etti.

Görgü tanıkları, bu sırada İsrail ordusunun kasabaya baskın düzenleyerek dört çiftçiyi gözaltına aldığını dile getirdi.

İsrail ordusundan, işgal altındaki Batı Şeria'da taş atan Filistinlileri öldürme emri

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, işgal altında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de 2 Filistinlinin, hiçbir "tehlike" arz etmemelerine rağmen askerler tarafından infaz edilmesi ve benzer birkaç olaya ilişkin İsrail ordusu tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Cenin'de askerlerin talimatını dinlemelerine rağmen 2 Filistinlinin yargısız şekilde infaz edildiği ve görüntülerinin dünyada infiale yol açtığı olayda bazı mesleki eksiklikler tespit edildiği aktarıldı.

Askerlerin savunmalarında, kordon altına alınmış binadan çıkan 2 Filistinlinin üzerlerinde silah ya da patlayıcı olmadığını göstermek için kıyafetlerini çıkarması ve ellerini kaldırmasına rağmen "hayatlarının tehlikede olduğunu hissettikleri" için ateş açtıklarını ileri sürdüğü kaydedildi.

"Taş atmak gibi zarar verme girişiminde bulunan her terörist öldürülmelidir"

Soruşturmada taş atan Filistinlilere karşı ordunun, "Taş atmak gibi zarar verme girişiminde bulunan her terörist öldürülmelidir." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Ordunun bu şekilde caydırıcılığı artırmayı hedeflediği iddia edilirken bu hafta Gush Etzion Yahudi yerleşimi yakınlarında İsrail askerlerine taş atan iki Filistinlinin öldürüldüğü hatırlatıldı.

İsrail ordusu, askerlerin hareket özgürlüğü ve hayatını tehlikede hissettiğinde herkesi öldürme hakkına sahip olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, tek sorunun fazla mermi ateşlenmesi olduğuna hükmetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde 6 Aralık'ta 2 Filistinlinin öldürüldüğü olayda İsrail ordusunun, askerlerin hareketini desteklediği aktarıldı.

El-Halil'de yaşanan olayın ortaya çıkan görüntülerinde, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi aracında seyir halindeyken durdurduğu, Filistinlinin aracıyla askerlerin yanına geri gelirken birden ateş açılmaya başlandığı, paniğe kapılan Filistinlinin bir İsrail askerini görmeyerek yavaşça çarptığı ve sonrasında diğer askerler tarafından açılan yoğun ateşle öldürüldüğü görüldü.

İsrail ordusu, araç sürücüsünün yanı sıra yoldan geçen bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği olay hakkında, askerlerin tek kabahatinin fazla mermi kullanmak olduğunu ileri sürerek, "Az sayıda mermi ateşlemeli ve sadece sürücüye ateş etmeliydi." hükmüne vardı.

Emirler Ekim 2023'te değişti

İsrail ordusunun Ekim 2023 öncesinde işgal altındaki Batı Şeria'da taş atan Filistinlilere yönelik emirlerinde kaçanlara, başkalarını tehlikeye atmayanlara ve silahlı olmayanlara ateş etmenin yasak olduğu aktarıldı.

Yedioth Ahronoth, bu kuralların Ekim 2023'te değiştirildiğini ve askerlerin öldürmek için ateş açmasına izin verildiğini belirtti.

Gazetenin haberinde, İsrail'in meşruiyeti sivillerin öldürülmesinin önünde görülerek, "Bu değişikliğin tehlikesi, ilgisiz kişilere zarar vermenin ötesinde, İsrail'in dünyadaki meşruiyetine zarar vermesi." ifadesine yer verildi.

Yine geçmişte, sarı plakalı (İsrail plakalı) araçlara ateş açmanın içinde Yahudiler olma ihtimaline karşı yasak olduğu hatırlatıldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılında onlarca kişiyi öldürdüğü, bu olayların hala kapsamlı bir şekilde soruşturulduğu belirtilen haberde, ordunun "şüphelileri öldürmek için en fazla 5 mermiyi isabetli ve sınırlı şekilde kullanmasını" istediği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Filistinli gençlerin sokaklarda dolaşmasından endişe ettiği ve bu nedenle A bölgesinde saldırılar yaptığına dikkat çekildi.