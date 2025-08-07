Her fırsatta Van’a gelen İranlı turistler bir yandan eğlenirken bir yandan da eğitim görüyor. Bir otelde düzenlenen organizasyonda eğitim alan İranlı kadın kuaförler; burada saç bakımı, cilt bakımı ve makyaj konularında eğitim aldı. Eğitim sonunda sertifika alan İranlı turistler, daha sonra eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

Van’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden İranlı turistler, Van’ı çok sevdiklerini ve her tatil fırsatını değerlendirmek için kente geldiğini söyledi.