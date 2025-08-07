Akaryakıt fiyatları, 7 Ağustos 2025 Perşembe sabahına sürücülere iyi haberle uyandı. Motorin grubunda daha önce duyurulan 1,77 TL’lik indirim, gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
Böylece araç sahipleri uzun süredir beklenen fiyat düşüşünü tabelalarda net biçimde gördü.
PETROL VE KUR HAREKETLİLİĞİ FİYATLARI ETKİLİYOR
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Son günlerde uluslararası piyasalarda yaşanan petrol düşüşü ve kurdaki dengelenme, motorin fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesini sağladı.
