Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile, insanın hayata tutunduğu ilk zemin, eğitimin kök saldığı mekandır. Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olabilmesi, insanı önceleyen kadim sorumluluğumuzun bir gereğidir. 2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları sonucunda, tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerimizin atamalarını, taleplerini dikkate alarak, aile bütünlüğünü koruyacak ve kamu yararını gözeten bir anlayışla, mazeret illerinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı esasına göre gerçekleştirdik. Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun inşallah."

Ayrılma işlemleri 7 Ağustos'tan itibaren yapılacak

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada da, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların, iller arası yer değiştirme başvurularının iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmelerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemlerinin yarın itibarıyla yapılabileceği bildirildi.