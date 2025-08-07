Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Ayrıca, Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Van’da yer yer sıcaklıklar da yüksek seviyede seyredecek.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilen Van için kuvvetli rüzgâr uyarısı da yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Rüzgârın, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde olacak;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu
Edremit: Parçalı ve az bulutlu
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu
Başkale : Parçalı ve az bulutlu
Çaldıran: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak: Parçalı ve az bulutlu
Erciş: Parçalı ve az bulutlu
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu
Muradiye: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı