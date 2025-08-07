Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Ayrıca, Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Van’da yer yer sıcaklıklar da yüksek seviyede seyredecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilen Van için kuvvetli rüzgâr uyarısı da yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Rüzgârın, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde olacak;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu

Başkale : Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı