Erçek Mahallesi’nde startı verilen çalışmayı yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, her mahalleye hizmet götürmek adına yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

İpekyolu ilçesi sınırlarındaki tüm mahallelerde bu tür uygulamaların gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan Vekili Aydın, "İlçemizin yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Bu çalışmalarla birlikte mahallelerimiz daha konforlu ve güzel bir görünüme kavuşacak. Hem bireysel hem de toplumsal olarak daha rahat ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu önemli girişimi başlatan belediyemiz, ilçemize katma değer sunmaya ve güzel bir gelecek inşa etmeye devam edecek" dedi.iha