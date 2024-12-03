Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinden işten çıkarılan işçiler işlerine dönebilmek için eylemlerini sürdürürken, şimdi de İpekyolu ve Edremit belediyelerinde sözleşmeli olarak çalışan işçilerin, 2025 yılında sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair tebligatlar yapılmaya başlandı.

Kendilerine SMS gönderildiğini belirten bazı sözleşmeli işçiler, 31 Aralık 2024 tarihinde tamamlanacak olan sözleşmelerinin yenilenmeyeceğinin bildirildiğini dile getirerek, alınan karardan dönülmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Sözleşmeli işçiler, kendilerine gönderilen SMS’de; “5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında Belediyemizle imzalamış olduğunuz hizmet sözleşmenizin 15. maddesinin (ç) (Hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması) bendi gereğince 2025 yılında sözleşmeniz yenilenmeyecektir. Söz konusu tebliği Kurumumuz Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt biriminden teslim alabilirsiniz” denildiğini açıkladı.

Söz konusu sözleşmeli işçiler karardan geri dönülmesini beklediklerini aksi takdirde eylem haklarını kullanacaklarını ve yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.