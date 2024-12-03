Engelli bireylerin haklarına, yaşamlarına ve yaşadıkları sorunlara toplumsal farkındalık oluşturmak için yılda 2 kez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak kutlanıyor.

Günlük yaşamda engelli bireyler, sağlıklı bireylerin oluşturduğu birçok engel ile karşı karşıya kalabiliyor.

Engelli bireylerin karşılaştıkları en büyük sorunlardan birkaçı ise; engelli rampalarına park, engelli otopark yerlerinin işgal edilmesi, kaldırımlarda yer alan sarı şeritlerin yetersiz veya işgal edilmesi, engelli istihdamlarının az olması…

BAYKARA: “SORUNLARIMIZI İLETİYORUZ”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinlikler yapıldığını belirten Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara, “Bu özel günümüz yılda 2 kez kutlanıyor. Bizler de bu özel günlerde sorunlara daha fazla yoğunlaşarak etkinliklerde kurum amirlerine, yetkililere bu sorunların çözümü için daha fazla talepte bulunuyoruz. Engelliler için işsizliğin çözülmesi ve özellikle çalışma imkânı oluşacak kursların açılması yönünde de taleplerimiz oluyor. Bu isteklerimizin de yetkililerin vereceği hızlı talimatlarla çözüleceğini düşünüyoruz.” dedi.

“BAŞARILARIN KONUŞULDUĞU GÜNÜ HAYAL EDİYORUZ”

“Bizler her zaman 3 Aralık Gününü Dünya Engelliler Günü olarak değil farkındalık günü olarak görüyoruz” diyen Başkan Baykara, “Engelsiz bir gelecek, engelsiz yarınlar, sorunların bittiği, çözümlerin olduğu ve engellilerin artık sorunlarının değil başarılarının konuşulduğu günleri hayal ediyoruz. Bunun için önümüze bırakılan engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Engellerle değil, başarılarımızla gündeme gelmek istiyoruz. Sportif, kültürel faaliyetlerimizle ve engellilerin daha iyi şartlarda yaşadığı bir toplumun olduğu günleri hayal ediyoruz. İnşallah bu günlere beraber ulaşacağız. Bu vesileyle 3 Aralık farkındalık gününü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

“SORUNLARIN ÇÖZÜLDÜĞÜ ENGELSİZ YARINLARA”

Başkan Baykara, “En çok yaşadığımız sorunların başında işsizlik geliyor. İşsizlikle beraber geçim sıkıntısı çok fazla yaşanıyor. İnşallah yöneticilerimizin desteğiyle kısa sürede sorunları çözer rahatça bir hayat yaşarız. İşsizlikle beraber en çok sorunumuz eğitim alanında oluyor. Bununla beraber bir de günlük yaşantımızda olan ulaşım, engelli yol ve rampaların işgal edilmesi ve buna benzer sorunlar yaşıyoruz. İnşallah bütün engelleri hep beraber aşacağız. Lütfen engel olmayın. Engellileri yılın sadece belli günlerinde değil her gün hatırlayın. Temennimiz sorunların çözüldüğü engelsiz yarınlar olur.” sözlerine yer verdi.