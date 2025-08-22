Trendyol 1.Lig'de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin ilk 2 haftasını kayıpsız geçerken, üçüncü haftada zor bir deplasmana konuk olacak.

Boluspor ve Esenler Erokspor galibiyetlerinin ardından Iğdır deplasmanına gidecek olan temsilcimizde hedef iyi bir neticeyle sahadan ayrılmak.

6 PUAN İLE 2.SIRADA

Ligin ilk maçında deplasmanda Boluspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Van ekibi, 2. haftada sahasında zorlu rakibi Esenler Erokspor'u yenerek haftayı kayıpsız kapattı ve puanını 6'a yükseltti. Liderle aynı puana sahip olan temsilcimiz averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK MI?

23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, Bein Sports beIN Connect ve TRT Tabii Spor 6’dan canlı olarak sporsevere ulaştırılacak.

Saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşma Iğdır Şehir Stadında oynanacak.