Iğdır Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olan Vanlı isim Prof. Dr. Haktan Sevinç, rektör yardımcısı görevine atandı.

Atamaya ilişkin olarak Iğdır Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/a maddesi gereğince, Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı görevine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haktan Sevinç atandı.”

Haktan Sevinç kimdir?

Prof. Dr. Haktan Sevinç, 1982 yılında Van’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Doktorasını ise 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında, “Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Belirleyicileri ve Gelişme Etkileri” başlıklı teziyle tamamladı. Akademik kariyerine 2011 yılında araştırma görevlisi olarak başlayan Sevinç; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nde çeşitli akademik görevlerde bulundu. 2015’te doktor öğretim üyesi, 2018’de doçent, 2024 yılında ise profesör unvanını aldı. Halen Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sevinç, 2025 yılı itibarıyla Rektör Yardımcılığı görevine atandı. İdari kariyerinde İktisat Bölüm Başkanlığı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile çeşitli kurul ve komisyon üyeliklerinde bulundu…