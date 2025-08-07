Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme ve altyapı çalışmaları tamamlanan cadde üzerinde bulunan aydınlatma direğinin bağlantı kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Bir süre kıvılcımların yükseldiği kablolar, kısa süre sonra kendiliğinden söndü. Olay sırasında çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, direğin elektrik bağlantısını kontrol ederek güvenlik önlemi aldı.