Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Van ve çevresinde rüzgârın özellikle öğle ve akşam saatlerinde güneyli yönlerden zaman zaman sert şekilde esmesi bekleniyor.

Sert rüzgarın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceğini bildiren AKOM’un paylaşımında şu uyarılar yer aldı:

“Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezimiz (AKOM) Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine dayanarak, Bugün (Perşembe), Cuma ve Cumartesi günleri ilimiz ve bölgemiz genelinde rüzgârın, özellikle öğle ve akşam saatlerinde genellikle güneyli yönlerden zaman zaman sert rüzgâr (20-40 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.”