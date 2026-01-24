Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yi konuk etti. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı kırmızı-siyahlı ekip 3-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Alagöz Holding Iğdır FK Yardımcı Antrenörü Çağatay Erküp, karşılaşmayı değerlendirdi.

“İLK GOL OYUNUN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Karşılaşmaya dengeli başladıklarını ifade eden Erküp, ilk 30 dakikada istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirterek, “İlk yarının büyük bölümünde dengeli bir oyun vardı. Ancak yediğimiz kötü bir geçiş golüyle savunma arkasında yakalandık. Bu gol oyunun seyrini değiştirdi.” dedi.

“ÇALIŞTIĞIMIZ BİR DURAN TOPTAN GOL YEDİK”

İkinci yarıya formasyon değişikliğiyle başladıklarını aktaran Erküp, “İkinci devrede 4-3 dizilişine döndük. İlk 10-15 dakikalık bölümde takımımız iyi bir reaksiyon gösterdi. Ancak çalıştığımız bir duran toptan gol yedik. Saha içinde bazen çalışılanlar uygulanamayabiliyor. Bu golden sonra Vanspor oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve maalesef sahadan 3-0 mağlup ayrıldık.” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLERİZ”

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Erküp, taraftarlardan özür dileyerek, “Bu sonuçtan dolayı üzgünüz. Taraftarımızdan da özür diliyoruz.” diye konuştu.