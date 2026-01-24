Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, hem maçı hem de takımın oyun anlayışını değerlendirdi.

“HAKEM YÖNETİMİ OYUNUN AKMASINA KATKI SAĞLADI”

Sözlerine maçın hakem yönetimiyle başlayan Korkmaz, hakem Ozan Ergün’e övgüde bulunarak, “Hakemler kötü olduğunda eleştiriyoruz. Bugün ise Vanspor’un bu ağır zeminde akıcı ve üretken futbol oynamasını sağlayan en önemli faktörlerden biri hakem Ozan Ergün’dü. Oyunu durdurmadan, basit faulleri çalmadan futbol oynatmaya çalıştı. Kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

“BU ZEMİNDE BU FUTBOL ÇOK DEĞERLİ”

Son günlerde antrenman imkanlarının kısıtlı olduğunu hatırlatan Korkmaz, “Üç gündür sahada doğru düzgün antrenman yapamıyorduk. Buna rağmen sahada üst düzey bir takım görüntüsü verdik. Bu ağır zeminde bu kadar üretken oynayan futbolcu arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Rakibin ligde ciddi bütçelerle kurulmuş bir takım olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, “Iğdır FK, bu ligde son iki yılda en fazla maliyet ayıran ekiplerden biri. Geniş ve pahalı bir kadroya sahipler. Buna rağmen sahada oyunu domine eden taraf bizdik. Bunu kısa sürede başardık.” şeklinde konuştu.

“İÇ SAHADA KAYBEDERSEK DE KARAMSAR OLMAYIN”

Korkmaz, Van halkına da mesaj göndererek, “Bir söz vermiştim ama bugün onu bile aşmak istiyorum. Böyle oynayarak iç sahada maç kaybedebiliriz. Lütfen o gün geldiğinde karamsar olmayın. Bu takım umutların besleneceği bir takım. Sezon sonunda Vanspor; mücadele eden, üreten ve iz bırakan bir takım olarak hatırlanacak.” dedi.

“YÜZDE 99 TRANSFERİ KAPATTIK”

Transfer konusuna da değinen Osman Zeki Korkmaz, mevcut kadrodan memnun olduğunu belirterek, “Ben transfer meraklısı bir teknik adam değilim. Hasan Bilal bugün gol attı, asist yaptı. Bu oyunculara güvenmek gerekiyor. Yapılan transferlerden memnunum. Şu an için kafamda transfer defteri yüzde 99 kapalı. Kaleci konusunda ise şartlara ve maliyete göre değerlendirme yapabiliriz.” dedi.