Çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Van’a gelecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eski Milli Futbolcu Hamit Altıntop ve beraberindekiler, Vanspor- Kocaelispor maçını da tribünlerden izleyecek.

Konuyla ilgili Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eski Milli Futbolcu Hamit Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve eski Galatasaray futbolcusu Faruk Atalay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van’a geliyor.

Altıntop ve beraberindeki heyet, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak olan Vanspor FK- Kocaelispor müsabakasını tribünlerden izleyeceklerdir. Altıntop ve beraberindeki heyet Cumartesi günü saat 12:45’te Van Ferit Melen Havalimanı VİP çıkış kapısında Türkiye Futbol Federasyonu Van Temsilcileri ve Vanspor Futbol Kulübü Başkanımız Feyat Kıyak tarafından karşılanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi