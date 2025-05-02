Mayıs ayına girmemize rağmen Hakkari'de karla mücadele sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, Yüksekova'nın Doski Vadisi'nde yer alan üs bölge yollarında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, karla kaplı tünellerde çalışıyor...

KAR KÜTLELERİ 3 METRE

Yer yer 3 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

TÜNELLER GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler, hayretler içerisinde kalırken bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.