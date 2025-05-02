Van Valisi Ozan Balcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un desteklediği yeni bir kentsel dönüşüm projesini duyurdu.

S.B.Ü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki eski emniyet lojmanları yıkılarak yerine modern bir yaşam alanı oluşturulacak.

Balcı, düzenlediği basın toplantısında, miladını dolduran lojmanların yerine Emlak Konut aracılığıyla 2 bin lüks konut inşa edileceğini açıkladı. Proje kapsamında, cadde kısmına modern dükkanlar da yapılacak. Bu dönüşümle beraber Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine yeni lojmanlar kazandırılacak. Bunun yarı sıra kent estetik ve işlevsel açıdan değer kazanacak.

Miladını dolduran lojmanların yıkım ve yeniden inşa sürecinin ilerleyen dönemde planlı bir şekilde başlatılması bekleniyor.