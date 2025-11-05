Trendyol 1. Lig’de 12. hafta maçları tamamlandı. Zorlu geçen haftanın ardından, tribünlerde takımlarını takip eden taraftar sayıları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre İmaj Altyapı Van Spor FK - Sakaryaspor A.Ş. maçı, Trendyol 1. Lig’de haftanın en çok taraftarını ağırlayan maç olarak öne çıktı.

3 PUAN VAN SPOR’UN OLDU

Kırmızı Siyahlı ekip 12. hafta karşılaşmasında sahasında Sakaryaspor A.Ş.’yi konuk etti. Çekişmeli geçen mücadelede 3-2’lik galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran takım ev sahibi İmaj Altyapı Van Spor FK oldu. Van ekibinin son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlikle beraber yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

12. hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından ligde takımlarını tribünlerde destekleyen taraftar sayıları açıklandı. Geçmişte olduğu gibi 1. Ligin tüm maçlarında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK taraftarı takımlarını desteklemeye devam ediyor.

TRENDYOL 1. LİG’DE HAFTANIN TARAFTAR REKORU

Rakamlara göre, temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK - Sakaryaspor A.Ş. mücadelesini 4 bin 438 taraftar takip etti ve bu maç Trendyol 1. Lig’de haftanın en çok taraftarını ağırlayan maç oldu.

İşte Trendyol 1. Lig’de 12. hafta maçlarının seyirci sayıları:

İmaj Altyapı Van Spor FK - Sakaryaspor A.Ş: 4.438

Manisa Futbol Kulübü - Amed Sportif Faaliyetler: 2.161

Boluspor - Sipay Bodrum FK: 1.054

Alagöz Holding Iğdır FK - Bandırma Spor: 846

Esenler Erokspor - Arca Çorum FK: 773

Eminevim Ümraniyespor - Özbelsan Sivasspor: 347

İstanbulspor A.Ş. - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş: 322

Emre Gökdemir İnş. Ankara Keçiörengücü - SMS Grup Sarıyerspor: 266

Atakaş Hatayspor - Erzurumspor FK: 179

Serik Spor Futbol A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş.: 101

Trendyol 12. haftanın tamamlanmasıyla beraber karşılaşmaları takip eden toplam seyirci sayısı 10 bin 487 olarak açıklandı.