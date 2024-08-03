Yazar Hacer Haniç, Türkiye'nin güncel konular ve siyaset-politika alanlarında önemli eserlere imza atmış bir isimdir. 1981 yılında Trabzon'da doğan Haniç, eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde başlayıp, daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam etmiştir.

Gazetecilik, spikerlik ve sunuculuk gibi alanlarda çeşitli medya akademilerinde eğitim alan ve deneyim kazanan Hacer Haniç, aynı zamanda yerel sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmış ve siyasi-sosyal alanlarda çalışmalarını sürdürmüştür. Yazarlık kariyerinde önemli bir yere sahip olan Haniç'in en bilinen eserlerinden biri "Yeni Anayasa Cumhurbaşkanlığı Sistemi Yeni Türkiye" adlı kitaptır.

2024 yılı itibariyle 43 yaşında olan Hacer Haniç, evli olup Emin Faruk ve Furkan'ın annesidir. Son dönemde Türkiye'de dikkat çeken bir isim olan Hacer Haniç, vatandaşların ilgisini çekmeye devam etmektedir.