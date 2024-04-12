Van'ın tam bağımsız taraftarlar grubu Gölkentliler, Altınordu maçı öncesi Şahabettin Özarslaner Spor Tesisini ziyaret ederek Van Sporlu futbolcularla bir araya geldi.

Van Sporlu futbolcuların ve teknik heyetin bayramını kutlayan Gölkentliler, Altınordu maçı öncesi takımlarına destek verdi.

Ziyarette konuşan Gölkentliler Taraftar Grubu Başkanı Nevzat Aslan "Gölkentliler olarak sizleri ziyarete geldik. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Sizler hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin. Bu taraftarlar ve Van halkı sizinle beraberdir, sizin yanınızdadır. Aldığınız galibiyetler için sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Van Spor FK Teknik Direktörü Ümit Bozkurt'ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arkadaşlar hoşgeldiniz. Bu şehri bir üst lige çıkarmak için mücadele veriyoruz. Bizler kendimizi bu şehri üst lige çıkarmak için adamışız. Hepinizin ayaklarına sağlık" dedi.