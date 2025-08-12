Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte ikisi çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Burş, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 103'ü çocuk, 227'ye yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail, Gazze Şeridi'nde yine yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail'in Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesinde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsrail'in aynı mahallede başka bir evi daha hedef alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneyinde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı’nda yer alan “Belahiye” bölgesinde bir evin çatısını top mermisiyle hedef aldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde Gazze Vadisi çevresindeki dağıtım noktası yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan İsrail hava saldırısında, aralarında bir karı-koca ile 2 çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi sorumlusu Lahbib: Gazze kıtlığın eşiğinde

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, sosyal medya hesabından, Gazze'deki duruma ilişkin uyarıda bulundu.

"Gazze kıtlığın eşiğinde." ifadesini kullanan Lahbib, yardımların engellendiğini, havadan yapılan yardımların etkisiz olduğunu ve yeni STK kayıt yenileme kurallarının krizi daha da kötüleştirme riski taşıdığını belirtti.

Lahbib, "İsrail ordusunun tam bir darbe vurması felaket olur. Toplu kayıplar, çöken hizmetler ve esirler risk altında. Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve engelsiz insani yardım çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.