Gazze'de can kaybı artıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de masumları öldürüyor.

Ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan ve Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, can kaybının da artmasına neden oluyor.

SON 24 SAATTE 65 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 376 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 6 saldırıda 65 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

CAN KAYBI: 42 BİN 409

Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 409’a, yaralıların sayısının ise 99 bin 153’e yükseldiği bildirildi.