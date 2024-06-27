Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 265 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının da 86 bin 429'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 265. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın el-İlmi bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 6 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail savaş uçakları, kuzeyde yer alan Beyt Lahiya kentinde bir evi bombaladı, sağlık ekipleri şu ana kadar bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Es-Sabra Mahallesi'ndeki 4 eve düzenlediği hava saldırısında ise en az 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Büyük Absan beldesinde bulunan el-Hanse Okuluna düzenlediği saldırıda ise aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun topçuları da gece boyu yoğun bir şekilde Gazze'nin ez-Zaytun, Tel el-Hava ve Şeyh Aclin mahallelerini hedef aldı. Bir çok bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti batısındaki Filistinlilere ait evleri patlayıcılarla havaya uçurmaya devam ediyor.

İsrail güçleri Cenin'de Filistinlilerin mülklerine zarar verdi

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi. Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar çıktı.

Filistinlilerin evlerine ve taşınmazlarına zarar veren ve kentin altyapısını tahrip eden İsrail askerlerinin baskınında, bölgede patlama ve silah sesleri duyuldu.

İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'nda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Cenin'de bir kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, dün Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'nın çevresindeki mahallelere baskın düzenleyip serbest bırakılan 2 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı.

Cenin'in yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya, Beytüllahim, El Halil ve Ramallah kentleri de İsrail askerlerinin baskın düzenlediği yerler arasındaydı.

Bu kentlerde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun saldırılar düzenledi

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Şucaiyye'nin doğu kısmında İsrail askeri araçlarının ilerlediği görüldü.

İsrail ordusunun yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak askeri araçların mahallenin içlerine doğru ilerlemesi sonucu mahalle sakinlerinin bölgeden ayrılmaya çalıştığı belirtildi.

İsrail insansız hava araçlarının (İHA) mahallenin farklı yerlerindeki Filistinlileri hedef aldığı bildirildi.

Saldırların yol açtığı can kaybı ve yaralanmalara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Yoğun hava bombardımanına hedef olan Şucaiyye Mahallesi'ndeki vatandaşların bölgeden ayrılmaya çalıştığı anları kaydeden görüntüler sosyal medya paylaşımlarında yer aldı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Gazze kentinin doğu bölgelerindeki Filistinlilere bölgeyi boşaltmaları çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye, et-Turkman ve el-Tuffah Mahallelerini boşaltmalarını istedi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde yoğun olmak üzere Ramallah, Beytüllahim ve Nablus ve Kudüs kentlerinde baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 28 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 430'a ulaştığı belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine karşı şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere karşı yürüttüğü "kapsamlı saldırılar" yoluyla Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.