İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 234. gününde de devam ediyor.

Savaş uçakları Gazze kentinin Et-Tuffah bölgesindeki Ez-Zerka Mahallesi'nde Filistinli "El-Batran" ailesinin evini bombaladı. Saldırıda küçük yaşlardaki kız çocuğu Hani el-Batran ve hamile annesi ile 3 kişi daha hayatını kaybetti. Bazıları da yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine ateş açmasıyla eş zamanlı olarak İsrail topçuları da Gazze'nin Sabra, Ez-Zeytun ve Tel El-Hava mahallelerini şiddetli şekilde bombaladı.

İsrail ordusunun Gazze'nin El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail askeri botları da Han Yunus kenti açıklarında Filistinli balıkçıların teknelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 Filistinli öldü

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bir evi bombaladı. Saldırıda en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ez-Zuhur Caddesi'nde bulunan bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Sağlık kaynakları, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, bazılarının da yaralandığını aktardı.

Gazze çevresindeki yerleşim bölgelerine 4 roket atıldı

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, "Gazze Şeridi'nin merkezinden Re'im Kibbutzu'na (Gazze Şeridi çevresine) doğru 4 roketin fırlatıldığı tespit edildi. Sirenler devreye girmedi." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, roketlerden 3'ünün açık alana düştüğü, dördüncüsünün ise İsrail bölgelerine ulaşmadığı belirtilirken, sirenlerin neden devreye girmediğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nden Re'im Kibbutzu'na atılan roketleri şu ana kadar üstlenen olmadı.

Can kaybı her geçen gün artıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 234 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 7 saldırıda 66 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 383 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 50'ye, yaralı sayısının 81 bin 26'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.