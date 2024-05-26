Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 233 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 8 saldırıda 81 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 223 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 984'e, yaralı sayısının 80 bin 643'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Rişk: Ateşkes müzakerelerine ilişkin bize henüz bir şey ulaşmadı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan İsrail'in esir takası ve ateşkes müzakerelerine gelecek hafta devam edileceği haberine ilişkin açıklama yaptı.

Müzakereler hakkında aracılardan kendilerine henüz bir şeyin ulaşmadığını belirten Rişk, daha önce istenilen şeyin Gazze Şeridi'nde daimi ve tam bir ateşkes olduğunu, bunun yalnızca Refah'ta değil tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşmesinin gerektiğini ve Filistin halkının beklentisinin de bu yönde olduğunu bildirdi.

Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrailli esirleri hiç umursamadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Netanyahu, laf oyunları yapıyor ve esirlerle ilgileniyormuş gibi sahte izlenimler vermekten yorulmuyor. Gazze Şeridi'nde saldırıları sürdürmek için daha fazla zaman kazanmaya çalışıyor."

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail, ABD ve Katar'dan yetkililerin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve taraflar arasındaki esir değişimini görüşmek üzere dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiklerini duyurmuştu.