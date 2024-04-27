İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana aralıksız bir şekilde saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 4 saldırı gerçekleştirdiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 388’e, yaralananların sayısının 77 bin 437’ye yükseldiği ifade edildi.

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"Su kuyularının yüzde 70'i hizmet dışı"

Beyt Lahya Belediye Başkanı Alaa el-Attar yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'nin kuzeyindeki su kuyularının yüzde 70'inin ve kanalizasyon pompalarının yüzde 50'sinin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Kaynak: DHA