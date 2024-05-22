TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur ilk maçında 1461 Trabzon ile AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Ortahisar Yavuz Selim Stadında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 2 – 0’lık skorla rövanş maçı öncesi önemli bir avantajı kapmış oldu.

Saat 15:30'da başlayan maçta 1461 Trabzon FK sahaya; Ömer Kahveci, Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Bahadır Erol (Dk. 90 Fatih Selamhan Solmaz), Tarık Tekdal, Abdurrahman Emir Alagöz, Tunahan Ergül, İlhan Depe (Dk. 77 Musa Caner Aktaş), Hakan Yeşil (Dk. 46 Kerem Baykuş), Ali Han Tunçer (Dk. 73 Batuhan Kör) ve Atabey Çiçek ile çıkarken, AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Miraç Acer, Işık Kaan Arslan (Dk. 86 Furkan Sakı), Burak Kavlak, Muhammed Ali Doğan, Erdem Seçgin (Dk. 18 Alpay Koçaklı), Muhammed Gönülaçar, Harun Kavaklıdere, Ahmet Ülük(Dk. 70 Medeni Bingöl) ve Sinan Kurumuş (Dk. 70 Bahattin Berke Demircan) ile mücadele etti.

Maç, AcnTurk Sigorta Van Spor FK’li futbolcuların vuruşuyla başladı.

Maçın ilk bölümlerinde her iki ekip de temkinli oynadı. Zaman zaman AcnTurk Sigorta Van Spor FK, zaman zaman da ev sahibi ekip gol yollarını zorladı.

İlk devrenin son bölümleri yaklaşırken maçın 38. dakikasında gelişen 1461 Trabzon FK atağında, Van Spor FK defansta hata yapınca, İlhan Depe affetmedi ve takımını 1 – 0 öne geçiren golü kaydetti.

Maçın ilk yarısı 1461 Trabzon FK’nin 1 – 0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısına da taraflar temkinli başladı. Her iki teknik ekip de oyuncu değişiklikleri ile oyunu lehine çevirmek için çabaladı.

Maçın son bölümleri yaklaşınca Van Spor FK beraberlik golü için yüklendi. Ancak dakikalar 90’ı gösterdiğinde ev sahibi ekip hızlı çıktı ve oyuna sonradan dahil olan Batuhan Kör ceza sahası içinde topla buluştu. Onun düzgün vuruşunda meşin yuvarlar bir kez daha Van Spor ağlarıyla buluştu.

Bu golün ardından başka gol olmayınca ev sahibi ekip maçtan 2 – 0 üstünlükle ayrıldı ve rövanş maçı öncesi önemli bir avantajı kapmış oldu.

Rövanş maçı 27 Mayıs 2024’te Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak.