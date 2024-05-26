Fatma Karanfil: Kimdir, Kaç Yaşında, Eşi Kim? Kanser Tedavisi Göreceği Yoğun Bakımda mı?

Fatma Karanfil'in Durumu Nedir?

Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Karanfil, 72 yaşında ve kanser tedavisi görüyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe edilen Karanfil'in sağlık durumu merak ediliyor.

Fatma Karanfil Kimdir?

Fatma Karanfil, Aşk-ı Memnu dizisinde "Şayeste" karakteriyle ve Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Keloğlan'da "Fatma" karakteriyle tanınan bir oyuncudur. Göğüs kanseri teşhisi konulan ve bu hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri dönmüştü. Ancak yeniden kansere yakalanan Karanfil, hastalığı ilerlemiş olarak teşhis edildi ve şu anda yoğun bakımda entübe edilmiştir.

Fatma Karanfil'in Hayatı ve Kariyeri

Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952'de Eskişehir'de doğdu. Ses dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sanat hayatına adım attı ve Language and Culture Center'de (LCC) eğitimini tamamladıktan sonra sinema dünyasına geçiş yaptı. 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen Karanfil, bu evliliği sonlandıktan sonra 1976-1980 yılları arasında Londra'da tekstil eğitimi aldı.

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan "Keloğlan" filminde "Fatma" karakterine hayat verdi. 2008 yılında Kanal D'de yayınlanan "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Şayeste karakteri ile yeniden gündeme geldi.

Fatma Karanfil, kanser tedavisi görmekte ve hastalığının 4. evreye ulaşması nedeniyle çoklu metastazlar başlamış durumda. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında.

Fatma Karanfil'in Filmografisi

Fatma Karanfil, Türk sinemasında ve televizyon dizilerinde birçok önemli yapımda yer almıştır:

Aşk-ı Memnu (2008): Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle dikkat çekti.

Keloğlan Aramızda (1972): Yeşilçam'ın efsane yapımlarından birinde "Fatma" karakterini canlandırdı.

Gökten 3 Elma Düştü (2008): Dram türündeki bu filmde yer aldı.

Hannas: Karanlıkta Saklanan (2015): Korku türündeki bu filmde rol aldı.

Selam (2013): Dram türündeki bu filmde de yer aldı.

Fatma Karanfil'in sağlık durumu hakkında gelişmeler oldukça, hayranları ve kamuoyu bilgilendirilecektir. Sanatçının mücadele dolu hayatı ve kariyeri, onun sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda güçlü bir savaşçı olduğunu gösteriyor.