EURO 2024 A Grubu'nda Nefes Kesen Mücadele! Lider Kim, Hangi Takımlar Gruptan Çıkacak?

EURO 2024 A Grubu'nda heyecan dorukta! Almanya, İsviçre, Macaristan ve İskoçya, son 16'ya kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, grupta lider kim? Hangi takımlar gruptan çıkacak? İşte EURO 2024 A Grubu'nun güncel puan durumu ve detayları!

A Grubu’nun Zirvesinde Kim Var? 1. ve 2. Sıralar Kimde?

EURO 2024 A Grubu’nda liderlik koltuğunda 4 puanla Almanya oturuyor. Almanya, oynadığı maçlardaki başarılı performansıyla grup liderliğini sürdürüyor. İsviçre ise 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Macaristan 1 puanla üçüncü, İskoçya ise henüz puan alamayarak son sırada bulunuyor.

Güncel A Grubu Puan Durumu:

Almanya - 4 Puan İsviçre - 3 Puan Macaristan - 1 Puan İskoçya - 0 Puan

A Grubu’nda Kritik Maçlar ve Takvimi:

19 Haziran Çarşamba:

19:00 Almanya vs. Macaristan (Stuttgart Arena)

23 Haziran Pazar:

22:00 İskoçya vs. Macaristan (Stuttgart Arena)

Gruptan Çıkacak Takımlar Kim Olacak?

Almanya ve İsviçre, güçlü performanslarıyla gruptan çıkma yolunda avantajlı görünüyor. Ancak Macaristan ve İskoçya’nın da hala şansı devam ediyor. Özellikle Almanya-Macaristan ve İskoçya-İsviçre maçları, gruptaki dengeleri tamamen değiştirebilir.

Futbolseverlerin Merakla Beklediği Sonuçlar:

EURO 2024 A Grubu’nda her an her şey değişebilir! Almanya ve İsviçre’nin güçlü başlangıçlarına karşın, Macaristan ve İskoçya’nın sürpriz yapma ihtimali futbolseverleri heyecanlandırıyor. Gruptan hangi takımların çıkacağını ve son 16’ya kalacağını önümüzdeki maçlar belirleyecek.

EURO 2024 A Grubu’ndaki gelişmeleri ve maç sonuçlarını yakından takip etmeye devam edin. Heyecan dolu bu futbol serüveninde, zirvede kalacak ve elenecek takımların kaderi yakında belli olacak!