Van Ferit Melen Havalimanının 1 Mayıs'tan 15 Ağustos'a kadar kısmen, 15 Ağustos-15 Kasım arasında ise tam kapanacağı duyuruldu. Karar kentte geniş yankı uyandırırken Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, kararın Van ekonomisini etkileyeceğini belirterek alternatif çözümler bulunması gerektiğine işaret etti.

Wanhaber’e konuşan Çeliktaş, “Van’daki havalimanının kapatılması hem turizm sektörüne hem de şehri çevreleyen bölge ekonomilerine zarar verecektir. Türkiye’nin en uzak şehriyiz. Van’a gelen İranlı turistler, tatilleri boyunca sadece Van’ı değil, farklı şehirleri de görmek istiyor. Bu durum, havalimanı kapalı olduğunda büyük bir engel oluşturur” dedi.

“ALTERNATİF ÇÖZÜMLER BULUNMALI”

Havalimanının kapatılmasının, turizmi ve ulaşımı olumsuz etkileyeceğini ifade eden Çeliktaş, “Yerli ve yabancı turistler bu durumdan etkilenir. Bakım ve onarım nedeniyle bir pistin kapatılması yerine, alternatif bir pistin inşa edilerek diğer pistin bakımda olması gerekiyor. Bakım yapılması gerekiyorsa bunun için alternatif çözümler de bulunmalı” diye kaydetti.

“VAN’A BAKAN VEYA BÜROKRAT GELMEYECEK Mİ?”

Çeliktaş, havalimanının kapanmasının ardından Van’a yönelik önemli bir olumsuzluğun daha ortaya çıkacağına dikkat çekerek; “Bu süreçte Van’a bakan gelmeyecek, bürokrat gelmeyecek ve hiçbir yetkili gelemeyecek. İstanbul’dan, Ankara’dan araba ile buraya kimse gelmez. Acil durumu olan, hastası olan, cenazesi olan ya da düğün gibi özel işleri için yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar da mağdur olacak. Ayrıca, otobüslerde ciddi bir yoğunluk yaşanacak. Sadece turizm değil aynı zamanda askeri sevkiyatlar ve okul için gidip gelen öğrenciler gibi başka ulaşım taleplerini de zorlaştıracak. Bu çok düşünülmeden yapılan bir çalışma…” ifadelerine yer verdi.

“VAN’A İKİNCİ BİR HAVALİMANI ŞART”

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van’ın büyük bir şehir olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Havalimanının kapatılması şehir ve bölge için büyük bir sorun oluşturacaktır. Van’a yazın bile gelen uçak sayısı yetersizken, havalimanının kapatılması çok büyük bir sorun yaratır. Gerektiği takdirde Van’a ikinci bir havalimanı yapılması elzemdir. Van, çevre il ve ilçelere de hitap eden önemli bir cazibe merkezidir. Van TSO olarak bu konuda birçok girişimde bulunduk. Van, 2 buçuk, 3 milyon insana hitap eden bir şehir. Bu uygulama, Van ekonomisini ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir. Yüksek sesle ifade ediyoruz, yanlış bir uygulamadır ve alternatif çözümler bulunmalıdır.”