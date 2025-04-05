EPDK tarafından yayımlanan Petrol Piyasası Sektör Raporu, 2025 yılı Ocak ayını kapsayan verileri içeriyor. Bu veriler arasında Van’ın petrol kullanım oranları da açıklandı.

Benzin türleri, motorin türleri, fuel oil türleri, havacılık yakıtları, denizcilik yakıtları, gazyağı ve diğer kategorilerdeki petrol kullanım oranlarına göre, Türkiye genelinde 2025 Ocak döneminde toplam 2.411.140,94 ton petrol kullanıldığı bildirildi.

Van’da ise 2025 yılı Ocak döneminde kullanılan toplam petrol miktarı 11.996,29 ton olarak açıklandı.

Bu dönemde Van’da benzin türlerinde 1.764,95 ton, motorin türlerinde ise 8.400,51 ton petrol kullanıldı. Ayrıca, havacılık yakıtlarında kullanılan petrol miktarı 1.830,83 ton olarak kayıtlara geçti.

Van’ın petrol kullanımında motorin türlerinin (8.400,51 ton) benzin türlerine (1.764,95 ton) kıyasla yaklaşık 4,5 kat daha fazla olduğu görüldü.

Açıklanan rakamlara göre Van, bu dönemde petrol kullanımında Türkiye genelinde 49. sırada yer aldı.

Türkiye geneli verilere göre petrol kullanımının en yüksek olduğu il 395.699,24 ton ile İstanbul olurken, en az petrol kullanan il ise 1.016,91 ton ile Tunceli oldu.