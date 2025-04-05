Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 60 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Saldırılarda 162 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1309 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 184 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 669'a, yaralıların sayısının 115 bin 225'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yollarda ulaşılamayan çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail'in ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşmasını engellediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus’un batısındaki Katatva Mülteci Kampı'nda bulunan aşevini hedef aldı.

Saldırıda 3 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı. Aynı şekilde, İHA ile Han Yunus kent merkezinde bir eve düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, eşi ve çocuğu ise yaralandı.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki Sikke Caddesi’ne düzenlenen topçu saldırısında ise bir kadın yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kent merkezi, Refah kenti ve çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında da 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ayrıca Refah kent merkezini, kuzeydeki Ariba bölgesini ve çevresini de yoğun topçu ateşiyle hedef aldı.

Hastane kaynakları, Refah’ın kuzeydoğusundaki Nasr beldesine daha önce düzenlenen saldırıda yaralanan Bahaddin Raid Muharib adlı gencin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde de bir ev İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı ancak detay verilmedi.