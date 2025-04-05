Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, play-off yolunda önemli bir maça çıkacak. Sahasında Bucaspor 1928’i konuk edecek olan temsilcimiz, rakibini yenerek play-off yolunda derin bir nefes almak istiyor.

Ligin son haftalarında istediği sonuçları alamayan Artı Değer Van Spor FK, play-off yolundaki rakiplerinden biri olan Bucaspor 1928 ile sahasında karşılaşacak.

Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı – siyahlı temsilcimiz, taraftarlarının da desteği ile sahasında 3 puan almak istiyor.

Ligin 29 haftalık periyodunda Artı Değer Van Spor FK 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 53 kez rakip fileleri havalandıran temsilcimiz, kalesinde ise 34 gol gördü. 52 puana sahip olan Artı Değer Van Spor FK 5. sırada bulunuyor.

Bucaspor 1928 ise 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 da mağlubiyet yaşadı. 38 gol kaydeden İzmir ekibi, 32 golü de kalesinde gördü. 45 puana sahip konuk takım, ligde 8. sırada yer alıyor.

Artı Değer Van Spor FK – Bucaspor 1928 maçı yarın (06 Nisan 2025 Pazar) Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak.

GÜNÜN MAÇLARI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta yarın oynanacak maçların programı şu şekilde;

06.04.2025 15:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Ankara Demirspor

06.04.2025 15:00 Motolux 68 Aksarayspor - Somaspor

06.04.2025 15:00 Belediye Derince Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

06.04.2025 15:00 Menemen Futbol Kulübü - Diyarbekir Spor A.Ş.

06.04.2025 15:00 Ülkea Nazillispor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

06.04.2025 15:00 Merkür Jet Erbaaspor - Giresunspor

06.04.2025 15:00 Çimentaş Elazığspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

06.04.2025 15:00 Karaman Futbol Kulübü - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

06.04.2025 15:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Bucaspor 1928