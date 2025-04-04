Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 30. hafta heyecanı Pazar günü yaşanacak. Maçların hakemleri açıklanırken, takımlar da son hazırlıklarını yapıyor.

Artı Değer Van Spor FK sahasında Buca Spor 1928’i ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren siyah – kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maçı yönetecek hakemler belli oldu. Maçta Doğukan Yıldırım düdük çalacak. Harun Terin ve Fatih Yüzbaşı’nın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Burak Filik görev alacak.

Pazar günü oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak.