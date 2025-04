Maçın başında net bir fırsattan yararlanamayan Beşiktaş 30. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

36. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından Romulo'yla golü bulan Göztepe skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda Romulo'nun peş peşe bulduğu gollerle 3-1 öne geçen Göztepe, kupada adını yarı finale yazdırarak Trabzonspor'un rakibi oldu.

Göztepe, Dolmabahçe'de yine geriden kalarak kazandı

Bu sezon ikinci kez Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a konuk olan Göztepe, İstanbul'dan yine galibiyetle döndü.

Ligin 13. haftasında Dolmabahçe'de siyah-beyazlı ekibe konuk olan sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup etmişti.

Göztepe kupada da ilk golü yemesine rağmen Romulo'nun attığı gollerle müsabakadan galibiyetlerle ayrıldı. İzmir ekibi bu iki maçta siyah-beyazlılara 7 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Muçi 7. golünü attı

Beşiktaş'ı Göztepe karşısında öne geçiren golü kaydeden Ernest Muçi bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Mücadelenin başında net bir fırsattan yararlanamayan ve topu üst direkten dönen Muçi, 30. dakikada Rafa Silva'nın orta sahadan şık pasına hareketlenerek kaleciyi avladı.

Bu sezon kupadaki 2. golünü atan siyah-beyazlı oyuncu, ligde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gol sevinci yaşamıştı.

Tayyip Talha Sanuç takımını eksik bıraktı

Galatasaray'la oynan derbide görev yapan Gabriel Paulista'nın yerine Göztepe karşısına 11'de çıkan Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Siyah-beyazlı oyuncu 35. dakikada Juan'a ceza sahası önünde yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Faul pozisyonunun ardından topun başına geçen Romulo serbest vuruştan topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ise 10 kişi kalan siyah-beyazlı takımda Joao Mario'yu oyundan çıkararak Tayyip Talha'nın yerine Paulista'yı oyuna aldı.

Tayyip Talha Sanuç, Adana Demirspor'la sezonun ilk yarısında oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1 kaybettiği maçta da kırmızı kart görmüştü.

Masuaku penaltı yaptırdı

Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Arthur Masuaku 77. dakikada penaltıya sebep oldu.

Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Koray'ın kafayla kaleye gönderdiği topun eline temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada topun başına geçen Romulo meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Romulo hat-trick yaptı

Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo, üç gol atarak takımına turu getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında serbest vuruştan Göztepe'nin beraberlik golünü kaydeden Romulo, 79. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirirken 2 dakika sonra savunmanın arkasına atılan topa hareketlenerek meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırtarak takımının 3. golünü filelere gönderdi.

Emirhan ve Chamberlain tartıştı

Karşılaşmanın 60. dakikasında Emirhan Topçu ve Alex Oxlade Chamberlain arasında tartışma yaşandı.

Siyah-beyazlı takımın yarı alanında kullanılan taç atışı öncesinde iki oyuncu birbirlerine el kol hareketi yaparken Paulista ve hakemin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

Ersin Destanoğlu'na tepki

Beşiktaşlı taraftarlar maçın son bölümlerinde kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, topla her buluşmasında Ersin Destanoğlu'nu yuhalayarak tepkilerini dile getirdi.

Göztepe, yarı finale yükselerek Trabzonspor'un rakibi oldu

3. dakikada Beşiktaş, gole çok yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Muçi, Koray Günter'in hatası sonucundan topu ceza sahasının ilk metrelerinde önünde buldu. Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

14. dakikada yayın gerisinden Gedson Fernandes'in vuruşunda savunmaya çarpan top ceza sahası içi sol çaprazındaki Muçi'nin önüne düştü. Muçi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şutta kaleci Arda Özçimen, meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

19. dakikada Koray Günter'in uzun pasında ceza yayı üzerinde topu diziyle kontrol eden Romulo'nun meşin yuvarlak yere düşmeden yaptığı şık vuruşta top yandan dışarı gitti.

30. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada Rafa Silva'nın ayak dışıyla savunma arkasına attığı pasa sol kanattan hareketlenen Muçi, ceza sahası içine girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

35. dakikada siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı. Romulo'nun indirdiği topun ardından ceza yayının içinde Tayyip Talha Sanuç'un müdahalesiyle Juan yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Tayyip Talha'yı son adam olarak değerlendirdi ve oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

38. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Romulo'nun ceza yayının içinden kullandığı frikikte yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1.

45+3. dakikada Gedson Fernandes'in düşürülmesiyle kazanılan frikikte topun başına geçen Masuaku'nun şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından yan direğe de çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

59. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Rashica'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

62. dakikada ceza yayının bir adım gerisinden Romulo'nun şutunda savunmada Paulista'ya çarpan meşin yuvarlak az farkla direk dibinden kornere çıktı.

68. dakikada Romulo'dan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesinin ardından yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan kornerde Koray Günter'in kafayla kaleye gönderdiği top Masuaku'ya çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan, Masuaku'nun meşin yuvarlağa elle dokunduğunu işaret ederek beyaz noktayı gösterdi.

79. dakikada Göztepe öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

81. dakikada İzmir ekibi farkı ikiye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topta bir an duraksayan Beşiktaş defansının hatasını değerlendirerek ceza sahası içine giren Romulo, kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

85. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen atakta Immobile'nin ceza sahası içine çevirdiği topa Rafa Silva, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

Göztepe, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Solskjaer: Hayalimiz kupayı almaktı ama olmadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "İlk 35 dakika çok iyiydik. Çok fazla fırsat bulduk. Oyunu tamamen kontrol ettik. Kırmızı karttan sonra her şey tersine döndü. Romulo maçın oyuncusuydu. Savunması çok zor bir oyuncu. Hat-trick yaptı. Oyuncularım çabaladı ama futbolda bu kadar basit goller yerseniz kazanmanız zor olur. Üçüncü gol benim içindi sürprizdi. Hayalimiz kupayı almaktı ama olmadı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şu an odağımız tamamen lig." diye konuştu.

Kendilerine yakışmayan goller yediklerini anlatan Solskjaer, şunları kaydetti:

"Gelecek için planlar yapıyoruz. Bir anda çok yükseklerdeyiz sonra bir anda aşağıdayız. Bazı şeyler kontrolümüz dışında gelişiyor. Benim amacım istikrarlı bir yapı oluşturmak. Ne istediğimizi biliyoruz. Pozitif şekilde ligi bitirmek hedefimiz. Kadromuzdaki oyunculara bakarak hangilerinin kalacağını, hangi pozisyonlara yeni oyuncular alınacağının kararını vereceğiz. Galatasaray'ı yeniyoruz, yukarıdayız ve bugün kaybediyoruz. 35 dakika çok iyiydik ama çok basit ve aptalca goller yediğimizi söylemeliyim. Gol yediğimiz zaman rakibin çaba sarf etmesi lazım. Golleri hediye ettik. Rakip çok çaba sarf edip gol atmalı, bu kadar kolay gol yememeliyiz. Benim işim istikrarı sağlamak ve bunun için ne gerekiyorsa yapmak."

Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç tercihlerini değerlendiren siyah-beyazlı teknik adam, "Paulista uzun süre sakattı. Bu maç hazırlığında 1 gün idman yaptı. Sağlık açısından onu korumamız gerekiyordu. Ersin harika bir kaleci. Şampiyonluk yaşamış bir kaleci. Kendini geliştirmek için bu tür maçlarda oynaması gerekiyor. İki tane çok iyi kalecim var. Mert de Ersin de üst seviye kaleci. Ersin de çalışması ve kalitesiyle oynamayı hak eden bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Stanimir Stoilov: Rakibimiz 10 kişi kalmasa maçı çevirmek bizim için zor olurdu

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, rakibin 10 kişi kalmasının işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Kendilerine adına güzel bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Göztepe yıllar sonra yarı finale yükseldi. Çok mutluyum. Zor bir süreçten geçtik. Bu süreç bizim adımıza henüz bitmedi. Taraftar ve oyuncularımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu şekilde başarılı günler gelecek. Taraftarlarımız için her zaman sonuna kadar her şeyimizi vermek istiyoruz. Onlar ne olursa olsun her zaman takımın arkasında. Nasıl bir süreç içinde olursak olalım bizi destekliyorlar. Göztepe gerçekten çok güçlü bir aile. Bugünkü galibiyet bizim için çok değerliydi. Bize önemli bir öz güven verecektir. Maçta bizim adımıza iki farklı yarı vardı. İlk yarıda Beşiktaş çok daha iyiydi. 3-0 da olabilirdi. İlk yarıdaki futboldan mutlu değilim. Kırmızı kart ve ikinci yarıyla birlikte bazı düzeltmeler yaptık ve takım olarak istediğimiz baskılı oyuna kavuştuk. Bundan mutluyum. İlk yarıdan hoşlanmadım diyebilirim. Rakibimiz 10 kişi kalmasa maçı çevirmek bizim için zor olurdu. Her maçta ikinci yarıdaki oyunu sergilememiz gerekiyor. Onların da arkasında güçlü bir destek vardı. İki farklı oyunu düzeltmek için oyuncularımla konuşacağım."

Maçta 3 gol atarak turu getiren Romulo Cardoso'ya gelen tekliflerle ilgili bir soruya Stoilov, şu şekilde cevap verdi:

"Romulo takımın bir parçası ve işi gol atmak. Biz aslında onu yaklaşık 1 yıl önce aldığımızda kendisi büyük bir efor sarf etti ve çalıştı. Büyük bir gelişim gösterdi. Takım için oynaması ve mücadele etmesi golleri getirdi. Çok büyük potansiyeli var. 1,5 ay sakatlık yaşadı. Sakatlıktan önce de transfer söylentileri aklını karıştırdı. Oyuncularımızın aklının karışmaması gerekiyor. Bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımdan önemli bir teklif aldık ama kulübümüz bu teklifi kabul etmedi. Kulüp olarak önemli hedeflerimiz var ve bu hedeflere onunla ulaşmak istiyoruz. Ondan sonra iyi bir teklif gelirse ne gerekiyorsa o yapılır. Şu anda hep beraber hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Benim işim genç oyuncuların gelişimini sağlamak ve kulübe getiriler sağlamak."

Göztepe'nin Avrupa hedeflerinden de bahseden Stoilov, "Bu hedefi sezon başında ben koydum. Kulüpten kimse böyle bir şey söylemedi. Her zaman Avrupa için mücadele eden takımlarda çalıştım. Göztepe ailesinin ne kadar büyük bir aile olduğunu gördüm. Taraftarların ne kadar bağlı olduğunu gördüm. Her maçımızı dolu tribünlere karşı oynadık. İlk dakikadan itibaren takıma hırslı ve genç oyuncular kattık. Onlara her zaman inandım. Benim işim bu takımın kurulması ve gelişimin sağlanması. Bu sene aile olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bu sene olmasa bile bu yolda büyük adımlar atacağız. Göztepe ligde yeni bir takım. Çok genç oyunculardan kurulu. Bu sene önemli sıkıntılar yaşadık. Uzun süren sakatlıklar bize büyük bir sıkıntı yaşattı. Bunlar futbolumuzu etkiledi. Bu bir bahane değil. Mücadelemize aynı şekilde devam ediyoruz. Şu anda hedefimizde yürümeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Koray Günter: Sezonun başından beri Avrupa hayalimiz vardı. Her iki kulvarda da bunu başarmaya çalışıyoruz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Göztepe'de savunma oyuncusu Koray Günter, rakiplerinin 10 kişi kalmasından sonra oyunun kendilerine döndüğünü ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, lige ve kupaya önem verdiklerini belirterek "Bizim için çok önemli bir galibiyet. Başladığımız zamandan beri kupayı hedefledik. Sezonun başından beri Avrupa hayalimiz vardı. Her iki kulvarda da bunu başarmaya çalışıyoruz. Kupaya odaklanmak istedik. Bugünkü çok zorlu bir mücadeleydi. Özellikle kırmızı karta kadar çok zorlandık. Pozisyon üretmekte zorlandık. Beşiktaş, güzel bir performans ortaya koydu. Çok üst düzey ve kaliteli oyuncuları var. Kırmızı karttan sonra oyun bizim yönümüze doğru gelişti. Şansımıza kırmızı kart pozisyonu ile birlikte golü bulduk. Biraz daha uzun süre oyunda kalsalar, golü o kadar erken bulamasaydık zorlanırdık ama bu durum biraz işimize geldi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda daha basit oynamaya çalıştıklarını aktaran tecrübeli futbolcu, "Risk almadan baskı kurmaya çalıştık. Bol bol orta yaptık, ceza sahasını doldurup ikinci topları kazandık. Yine de ikinci golü biraz geç bulduk ama elimizden geleni yaptık. Takımla gurur duyuyorum. Rakip 10 kişi olsa da olmasa da kazanacağımızın garantisi yok. Mutluyuz, yarından itibaren yine önümüzdeki maça bakacağız." diye konuştu.

Kupada yarı finalde karşılaşacakları Trabzonspor maçına ilişkin bir soruya ise "Daha geçen hafta Trabzon'dan geldik. Dün biz de o mücadeleyi takip ettik. Kim olursa olsun kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. O maça biraz daha var. Şimdi önümüzdeki maçı düşüneceğiz. Lig daha bitmedi, önemli mücadelemiz var. Sıra Trabzon’a geldiğinde onu da değerlendiririz." yanıtını verdi.

Orhan Özalp: Riva'dan dizayn edilmiş bir lig, dizayn edilmiş bir kupayla devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 yenilerek elenen Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Orhan Özalp, kulüp başkan Serdal Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaya ve müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimine tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özalp, "Başkanımız Serdal Adalı'nın burada yaptığı her satırı gerçeklerle ve doğrularla dolu bir konuşmanın, öncelikle gündüz açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları neticesinde başkanımıza verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezası, sonrasında bugün futbol adına yaşananlarla diyeti ödetildiği için karşınızdayız. Riva'dan dizayn edilmiş bir lig, dizayn edilmiş bir kupayla devam ediyor. Ön yargılı bir hakemle, takımımızın elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen 35. dakikadan itibaren hakemin aldığı kararlar neticesinde yapabileceğimiz bir şey futbol adına maalesef kalmamıştır." diye konuştu.

Özalp, müsabakada Atilla Karaoğlan'ın 35. dakikadan itibaren ilk yarının sonuna kadar süren oyunda verdiği iki kararın gidişatı değiştirdiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Hakem, birincisi Tayyip Talha'nın kırmızı kart pozisyonunda rakip oyuncu topa sahip olmadığı halde topa sahip olma olasılığını Göztepe lehine takdir edip kırmızı kart vermiştir. İkincisi de devre arasına dakikalar kala 2-1 önde girme imkanımız elimizden alınmış, Gedson'a yapılan müdahale ceza sahası dışında başlamış ancak birleşik hareket olduğu için net penaltı olmasına rağmen hakem bu şekilde karar vermemiştir. Maçın senaryosunu ve ikinci yarıdaki stratejimizi baştan aşağı değiştirecek bu kritik kararlar maçın sonucunu tayin etmiştir. Pozisyonda hakem doğru karar vermediği gibi VAR da adeta uyuya kalmış ve VAR kayıtlarının acilen açıklanmasını istiyoruz. Hemen her pozisyonda takdir haklarını rakipte yana kullanan bu hakem, ligin ilk yarısında Kayserispor maçında da benzer pozisyonda penaltımızı vermemiştir."

Maçın hakeminin tüm takdir haklarını Beşiktaş'ın aleyhinde kullandığını ileri süren siyah-beyazlı yönetici, "Operasyon yapılacağı zaman, maçın skoru önceden belirleneceği zaman bu hakemi görevlendiriyorsunuz. Hakem maçın momentumunu bizden alıp rakibe vermiştir. Birileri aklınca Beşiktaş'a söylediği doğrulara karşılık hesap kesmeye kalkmış olsa da her zaman söyledik Beşiktaş burada son hesabı keser. Başkanımıza bugün eşi görülmemiş bir ceza vereceksiniz, maça gelmesine engel olacaksınız, üstüne de maçın ve takımın bütün dengesini adeta operasyonla bir hakemi maşa olarak kullanarak bozacaksınız. Biz elinizi de planlarınızı da oyununuzu da görüyoruz. Ligi dizayn etmeye çalıştığınız gibi bu akşam kupada da yaptığınız ve elde etmeye çalıştığınız şeyleri futbol adına üzülerek izliyoruz. Çünkü futbolumuzun marka değerini yerle yeksan etmeye devam ediyorsunuz. Bundan sonra sizinle anladığınız dilden konuşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonuna tepki gösteren Orhan Özalp, "Türkiye'de futbol bu yönetim Riva'da olduğu sürece devam ettirilemez. Bu şekilde lig de kupa da herhangi bir yere varamaz. Başkanımıza değil 45 gün, 45 maç, 100 maç da verseniz sizinle olan mücadelemizden bir adım bile geri atmadan devam edeceğiz. Sonuç neticesinde de üzgün olduğumuzu özellikle paylaşmak isteriz. Ancak bize geçtiğimiz son bir hafta içinde her maçta her anda destek olan taraftarımıza gösterdikleri destek için, maçta gerçeği görüp bizi 90 dakika destekledikleri için ve bu oyunu bozmak adına göstermiş olduğumuz çabada arkamızda oldukları için teşekkür ederiz." diyerek konuşmasını tamamladı.