EURO 2024 B Grubu’nda kıyasıya rekabet sürüyor! İspanya, İtalya, Arnavutluk ve Hırvatistan son 16’ya kalabilmek için ter döküyor. Peki, lider kim? Hangi takımlar gruptan çıkacak? İşte EURO 2024 B Grubu’ndaki son durum ve puan tablosu!

B Grubu’nun Zirvesinde Kim Var? 1. ve 2. Sıralar Kimde?

EURO 2024 B Grubu’nda şu an zirvede 3’er puanla İspanya ve İtalya bulunuyor. İlk maçlarını kazanan bu iki dev takım, gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde etti. Arnavutluk ve Hırvatistan ise ilk maçlarından beraberlikle ayrılarak 1 puanla üçüncü ve dördüncü sıraları paylaşıyor.

Güncel B Grubu Puan Durumu:

İspanya - 3 Puan İtalya - 3 Puan Arnavutluk - 1 Puan Hırvatistan - 1 Puan

B Grubu’nda Kritik Maçlar ve Takvimi:

20 Haziran Perşembe:

22:00 İspanya vs. İtalya (AufSchalke Arena)

24 Haziran Pazartesi:

22:00 Arnavutluk vs. İspanya (Düsseldorf Arena)

22:00 Hırvatistan vs. İtalya (Leipzig Stadı)

Gruptan Çıkacak Takımlar Kim Olacak?

İspanya ve İtalya'nın güçlü başlangıçları, onları favori konumuna getiriyor. Ancak Arnavutluk ve Hırvatistan’ın da hala şansı devam ediyor. Bu iki takımın kalan maçlarda göstereceği performans, gruptan çıkacak diğer takımı belirleyecek. Özellikle İspanya-İtalya maçı, gruptaki dengeleri tamamen değiştirebilir.

Futbolseverlerin Merakla Beklediği Sonuçlar:

EURO 2024 B Grubu’nda her an her şey değişebilir! İspanya ve İtalya’nın güçlü başlangıçlarına karşın, Arnavutluk ve Hırvatistan’ın sürpriz yapma ihtimali futbolseverleri heyecanlandırıyor. Gruptan hangi takımların çıkacağını ve son 16’ya kalacağını önümüzdeki maçlar belirleyecek.

EURO 2024 B Grubu’ndaki gelişmeleri ve maç sonuçlarını yakından takip etmeye devam edin. Heyecan dolu bu futbol serüveninde, zirvede kalacak ve elenecek takımların kaderi yakında belli olacak!