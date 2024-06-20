EURO 2024 C Grubu’nda Zirve Mücadelesi Kızıştı! Kim Lider, Kim Elenecek?

EURO 2024 C Grubu’nda heyecan dorukta! İngiltere, Danimarka, Slovenya ve Sırbistan’ın son 16’ya kalma mücadelesi nefes kesiyor. Puan durumunu ve gruptaki son gelişmeleri öğrenmek için hazır mısınız?

C Grubu’nda Lider Kim? 1. ve 2. Sıradaki Takımlar Hangileri?

EURO 2024 C Grubu’nda şu an liderlik koltuğunda İngiltere oturuyor. İlk maçlarında aldıkları galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran İngiltere, güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Danimarka ve Slovenya ise ilk maçlarından beraberlikle ayrılarak 1 puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyorlar. Sırbistan ise henüz puan alamadı ve dördüncü sırada bulunuyor.

Güncel C Grubu Puan Durumu:

İngiltere - 3 Puan Danimarka - 1 Puan Slovenya - 1 Puan Sırbistan - 0 Puan

C Grubu’nda Kritik Maçlar ve Takvimi:

20 Haziran Perşembe:

16:00 Slovenya vs. Sırbistan (Münih Futbol Arena)

Slovenya vs. Sırbistan (Münih Futbol Arena) 19:00 Danimarka vs. İngiltere (Frankfurt Arena)

25 Haziran Salı:

22:00 İngiltere vs. Slovenya (Köln Stadı)

İngiltere vs. Slovenya (Köln Stadı) 22:00 Danimarka vs. Sırbistan (Münih Futbol Arena)

Grubun İlk İki Sırasında Kim Olacak?

İngiltere'nin güçlü başlangıcı ve performansı, onları grup lideri yapıyor. Ancak Danimarka ve Slovenya’nın da şansı devam ediyor. Bu iki takımın alacağı sonuçlar, gruptan çıkacak diğer takımı belirleyecek. Sırbistan ise kalan maçlarında sürpriz yaparak üst sıralara tırmanma mücadelesi verecek.

Futbolseverlerin Merakla Beklediği Sonuçlar:

EURO 2024 C Grubu, sürprizlere ve heyecana açık! İngiltere'nin liderliğini koruyup koruyamayacağı ve Danimarka ile Slovenya'nın gruptan çıkma savaşı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Sırbistan’ın ise son maçlarda alacağı sonuçlar, gruptaki dengeleri tamamen değiştirebilir.

Takımların mücadeleleri ve futbol heyecanı için gelişmeleri yakından takip etmeye devam edin. Hangi takımın zirvede kalacağını ve hangi takımın eleneceğini önümüzdeki günler gösterecek.