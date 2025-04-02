Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan programda, Van’a ait turistik ve tarihi alanların yer aldığı afişler sergilendi. Etkinlik alanında Van yöresine ait türküler seslendirilirken, katılımcılara Van’ın geleneksel lezzetlerinden ayran aşı ikram edildi.

Edremit Körfezi Vanlılar Derneği Başkanı Çetin Evren, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün Dünya Vanlılar Günü ve aynı zamanda 2 Nisan Van’ın kurtuluşu. Düşman işgalinden kurtuluş törenini ilk kez Balıkesir Edremit’te düzenliyoruz. Bu bizim için büyük bir heyecan ve gurur kaynağı," dedi.

Programa katılan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak, kültürel dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Edremit Ticare Odası Başkanı Ahmet Çetin'de etkinliklere katıldı.

Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle coşkulu bir şekilde gerçekleşti.