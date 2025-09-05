Van Valisi Ozan Balcı, Eski Van Şehri’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Eski Van Şehri’nin surlarının restorasyonuna devam edildiğini belirten Vali Balcı, güney ve batı surlarında 900 metrelik alanın 600 metresinin tamamlandığını, kalan kısmın ise kısa sürede bitirileceğini ifade etti. Ayrıca, önümüzdeki günlerde doğu surlarının yapımına başlanacağını da kaydetti.

Van Kalesi’nin eteklerinde birçok önemli proje yürütüldüğünü söyleyen Vali Balcı, Süleyman Han Camii’nin tamamlandığını, Kaya Çelebi Camii’nin drenaj ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ve yakında ibadete açılacağını söyledi.

Kızıl Minareli Camii’nin restorasyonunun sürdüğünü, yanındaki tarihi hamamın restorasyonuna başlanacağını, Miri Ambarı’nın restorasyonunun devam ettiğini aktaran Vali Balcı, Hüsrev Paşa Hanı’nda 44 dükkanın yer alacağı restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, 800 yıllık Ulu Camii’nin deprem hasarının onarıldığını ve Abbas Ağa Camii’nin restorasyonuna başlandığını vurguladı. Balcı, Horhor Camii’nin ise restorasyonu ve çevre düzenlemesinin tamamlanarak ibadete açıldığını söyledi.

KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

Vali Ozan Balcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Eski Van Şehri’nde geleneksel sanatların yaşatılacağı bir mahalle kurulacağını ve buranın bir kültür merkezi olacağını belirtti. Sahil Yolu projesi kapsamında Bilim Merkezi, Kent Müzesi, Planetaryum, çocuk oyun alanları, konser alanları ve göletlerin yer alacağını, 18 kilometrelik sahil yolu ve 2 bin dönümden fazla rekreasyon alanıyla bölgenin Van ve Türkiye için bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Vali Balcı, çalışmaların Van’ı bir yaşam ve kültür alanına dönüştüreceğine işaret etti.

Vali Balcı, şunları söyledi:

“Eski Van Şehri’ni ayağa kaldırıyoruz. Van Kalesi’nin eteklerinde tarihi ve kültürel mirası canlandırarak bölgeyi bir cazibe merkezi haline getiriyoruz, geleneksel sanatların yaşatılacağı yeni bir mahalle ve kültür merkezi kuruyoruz. Sahil Yolu projesiyle Bilim Merkezi, Kent Müzesi, Planetaryum, çocuk oyun alanları, konser alanları ve göletler oluşturuyoruz. 18 kilometrelik sahil yolu ve 2 bin dönüm rekreasyon alanıyla Van’ı sadece bölgesel değil, ulusal çapta önemli bir yaşam ve kültür merkezi yapıyoruz.”