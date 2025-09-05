ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada, zam kararının artan üretim maliyetleri ve yaş çay alım fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi. Temmuz ayı sonunda kuru çaya yüzde 3,5’lik bir zam yapılmış, ancak maliyet baskılarının devam etmesi nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi ihtiyacı doğmuştu. İşletme giderlerindeki artış ve yaş çay fiyatlarındaki yükseliş, çay sektöründe fiyat ayarlamasını kaçınılmaz kıldı.

Diğer markalar da fiyat artışını hissedecek

Türkiye’de çay, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak milyonlarca hanede tüketiliyor. Ancak son dönemde artan enflasyon ve üretim maliyetleri, çay fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Yüzde 7,5’lik zam, özellikle düzenli çay tüketen hanelerin bütçesine ek yük getirebilir. ÇAYKUR’un popüler ürünleri arasında yer alan Rize Turist Çayı, Filiz Çay ve Çaykur Çay Çiçeği gibi markalarda da fiyat artışı hissedilecek.

Çay fiyatları ne kadar oldu?

ÇAYKUR, zam sonrası yeni fiyat listesini henüz detaylı olarak paylaşmadı. Ancak, ortalama yüzde 7,5’lik artışın tüm ürün gruplarına yansıyacağı belirtiliyor.

Örneğin, 1 kilogramlık ÇAYKUR Rize Turist Çayı’nın fiyatının 150 TL civarından 160-165 TL bandına çıkması bekleniyor.

Kesin fiyatlar, market raflarında ve online satış platformlarında gün içinde netleşecek.