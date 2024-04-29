TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 38. ve son hafta maçları 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü oynanacak. 37. hafta maçları, Diyarbekirspor A.Ş. – Bursaspor hariç (bugün oynanacak) geride kalırken Kırmızı Grupta şampiyon Amed Sportif Faaliyetler oldu. Beyaz Grup’ta ise şampiyonluk için Esenler Erokspor büyük avantaj sahibi olmasına rağmen AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin de şampiyonluk şansı son maça taşındı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta lider Esenler Erokspor kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’yi 1 – 0 mağlup ederek son haftaya şampiyonluk avantajıyla lider olarak girerken, AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise taraftarsız maçta rakibi Ankara Demirspor’a karşı adeta gol olup yağdı.

Haftanın en farklı galibiyetine imza atarak rakibini 6 – 1 mağlup eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, son haftaya da şampiyonluk şansını devam ettirerek girmiş oldu.

Lider Esenler Erokspor puanını 80’e çıkarırken, 2. sıradaki AcnTurk Sigorta Van Spor FK 78 puana sahip.

Ligin 38. haftasında Esenler Erokspor deplasmanda Serik Belediyespor ile karşılaşacak. AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak.

Esenler Erokspor’un mağlup olması ve AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin kazanması durumunda temsilcimiz Van Spor FK şampiyon olacak.Aksi bir sonuçta ise Esenler Erokspor şampiyonluğu kutlayacak ve AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise play-off’lara 3. turdan katılacak ve buradan bir üst lige çıkmak için mücadele etmeye devam edecek.