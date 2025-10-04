Trendyol 1. Lig 9. Hafta maçında bugün Erzurumspor FK ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Maç için Van Spor kafilesi dün karayolu ile Erzurum’a gitti.

YÖNETİM YEMEKTE AĞIRLANDI

Erzurumspor FK yönetimi, İmaj Altyapı Van Spor FK Başkanı Erol Temel ve yönetimini akşam yemeğinde misafir etti.

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel; “Bu akşam bizleri nazik ev sahipliğiyle akşam yemeğinde ağırlayan Erzurumspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Dal’a şükranlarımı sunuyorum. Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte katıldığımız bu anlamlı davet için teşekkür ederiz” dedi.