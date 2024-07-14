Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Van Spor Futbol Kulübü, perşembe günü olağanüstü genel kurul toplantısı ile birlikte yeni başkanını seçecek.

Yapılacak olan kongrede başkan olması beklenen İş İnsanı ve Van Spor Futbol Kulübü Başkan Adayı Erol Temel, sosyal medya üzerinde gerçekleştirdiği canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

“LİGİN EN İYİ HOCALARINDAN BİRİ İLE ANLAŞTIK”

Ligin en iyi hocalarından biri ile anlaştıklarını aktaran Van Spor FK Başkan Adayı Erol Temel, “Ligin en iyi hocalarından biri ile anlaştık. Bizim Van Spor’un 1 lirasını çöpe atacak bir durumumuz yoktur. Doğru adım, sağlam adımlarla ve herkesin düşüncesini dinleyerek, özelikle hocamızın, şehrimizin de benimseyeceği futbolcularla, karakterli futbolcularla yola devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“VANSPOR’U KURUMSALLAŞTIRACAĞIZ”

Van Spor’u kurumsallaştıracaklarını söyleyen Temel, “Ben sağlam adımlarla gidiyorum. Van Spor’u 4-5 yıl geri götürecek bir şey yapmam. Öncelikle Van Spor’u kurumsallaştıracağız. Hesap verilebilir bir konuma geleceğiz. Hiçbir şekilde Van Spor’un 1 lirasını çöpe atmayız. Sağlam adımlarla, ayaklarımız yere tam basacak” şeklinde konuştu.

“HERKESİN BENİMSEYECEĞİ BİR KADRO OLACAK”

İyi bir kadro kuracaklarını belirten Temel, “Allah nasip ederse iyi bir kadro kuracağız. Herkesin benimseyeceği bir kadro olacak. İç transferlerimiz hemen hemen bitti. İç transferlerle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Pazartesi ya da Salı günü dış transferlerle beraber kalecimizi ve 2 -3 transfer daha açıklayacağız. Öncelikle hepinizden sabır bekliyorum. Sabırlı olacağız, birbirimize yardımcı olacağız” dedi.