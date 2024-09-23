Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, 2-0 mağlup oldukları Elazığspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Şempiyonluğun kolay olmayacağını, zor engellerle karşılaşabileceklerini dile getiren Temel, şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

İşte Van Spor FK Başkanı Erol Temel'in yaptığı o açıklama:

“Değerli Vanspor Ailem,

Dün istediğimiz sonucu elde edemedik, ama unutmayalım ki her zorluk, bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Bu takım sadece sahadaki oyuncularla değil, arkasındaki büyük emekle, azimle ve inançla yoluna devam ediyor. Taraftarımızın desteği, yönetim kurulumuzun özverili çalışmaları ve sahadaki mücadelenin birleşimiyle, şampiyonluk yolunda dimdik ayaktayız! Bu takım sadece sahada değil, kulüp içinde de büyük bir özveri ve dayanışmayla ilerliyor.

Bu yenilgi, yolculuğumuzda sadece küçük bir engel. İnancımız tam, enerjimiz yüksek. Taraftarımızın desteği ve yönetimimizin özverisiyle bu yolu birlikte aşacağız. Hep birlikte daha güçlü, daha kararlı bir şekilde başarıya koşuyoruz!

Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız!”