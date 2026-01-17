Trendyol 1. Lig’in 21. hafta mücadelesinde temsilcimiz, deplasmanda Esenler Erokspor’a konuk oldu. Zorlu geçen karşılaşmada iki ekip de gol bulamayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Esenler Erokspor; Osman Ertuğrul Çetin, Ryan James Jack (Dk. 76 Recep Niyaz), Mikail Okyar, Olarenwaju Ayobami Kayode (Dk. 81 Hamza Çatakoviç), Mame Mor Faye (Dk. 76 Berat Lus), Onur Ulaş, Francis Nzaba, Eray Korkmaz, Enes Aliç, Amilton Minervino Da Silva, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 61 Guelor Kanga) 11’iyle mücadele etti.

İmaj Altyapı Van Spor FK ise sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Naby Youssouf Oulare, Zan Jevsenak (Dk. 62 Bekir Can Kara), Sabahattin Destici (Dk 90+6 Muhammed Ensar Çavuşoğlu), Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Mehmet Özcan, Jefferson Nogueira Junior, Santeri Wainö Emil Hostikka (Dk. 62 Medeni Bingöl), Emir Bars (Dk. 82 Hasan Bilal), Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’iyle çıktı.

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk yarıya her iki takım da kontrollü başladı. Gol yollarında etkili olmaya çalışan ekipler, yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

KARŞILAŞMADA İKİNCİ YARI

İkinci yarıda da tempo yükseldi. 56. dakikada Vanspor’un kullandığı serbest vuruşun ardından Esenler Erokspor hızlı kontra atağa çıktı. İlk pozisyonda Vanspor’un tecrübeli kalecisi Çağlar Akbaba topu kurtardı. Dönen topta Ayobami Kayode fileleri havalandırdı ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı verildi ve gol geçersiz sayıldı.

66.dakikada Erokspor’un kullandığı köşe vuruşunda Çağlar Şahin Akbaba başarılı bir kurtarış yaptı. Devam eden pozisyonda kullanılan ikinci kornerde de tecrübeli kaleci gole izin vermedi.

67.dakikada Kayode’nin şutunda ise top üst direkten dışarı çıktı.

68.dakikada Vanspor atağında Ivan Cedric, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta istediği sonucu alamadı.

69.dakikada ev sahibi ekip etkili gelirken, Çağlar Akbaba topu iki hamlede kontrol etti.

70.dakikada Ivan Cedric – Bekir Can Kara iş birliğiyle gelişen atakta pozisyon sonuçsuz kaldı.

Son dakilarda kırmızı siyahlı ekip gol yollarını arasa da istediğini elde edemedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmayınca mücadele 0-0 sona erdi ve iki takım sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla İmaj Altyapı Van Spor FK puanını 28’e yükseltirken, ev sahibi Esenler Erokspor ise puanı 38’e çıkardı.