Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, satışı yapılacak imarsız arsa Kaşıkara Mahallesi’nde, kiraya verilecek olan ticari alan (kafe–restoran) ise Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alıyor. Taşınmazlar ayrı ayrı ihaleye çıkacak.

İHALE NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler, 27 Ocak Salı günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca Özalp Milli Emlak Şefliği odasında, komisyon huzurunda yapılacak.

Kaşıkara Mahallesi’ndeki arsa için ihale saat 10.00’da ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki ticari alan için ihale saat 11.00’da yapılacak. İhale, Mahmudiye Mahallesi Atasever Caddesi Adnan Işık Sokak Dış Kapı No: 45 / Özalp adresinde gerçekleştirilecek.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

-İhaleye katılmak isteyenlerden şu belgeler istenecek:

-Yasal yerleşim yeri belgesi,

-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını, tüzel kişiler için vergi kimlik numarasını gösterir belge,

-Tebligat için Türkiye’de adres gösterir yazılı beyan,

-Tüzel kişiler için ayrıca; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ve ihaleye katılacak kişi adına düzenlenmiş vekâletname.

-İhale şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Özalp Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilecek. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, tekliflerin ihale saatinden önce komisyona ulaşması gerekiyor. Postada yaşanabilecek gecikmelerden idare sorumlu olmayacak.

İlanla ilgili tüm detaylara www.ilan.gov.tr, www.milliemlak.gov.tr ve van.csb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.