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Kent genelinde yaklaşık 5 bin 507 kilometrelik yol ağını daha kaliteli ve konforlu hale getirmek için var gücüyle çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Bu çerçevede Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca kentin en kalabalık kırsal ilçesi olan Erciş’te başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 42 kilometrelik asfalt çalışması yapılan ilçede, bu yıl ise 4.8 kilometrelik Karlıyayla Mahalle yolu tamamlanırken, 2.6 kilometrelik Cezaevi Yolu’nda ise ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Çalışma çerçevesinde toprak işleri, sanat yapıları ve PMT serimi yapılan yolda bitümlü sıcak asfalt (BSK) serimi ise devam ediyor.

Ayrıca ilçe genelinde birçok noktada stabilize, genişletme, reglaj çalışmaları da yapılırken, çalışmaların sezon sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.İHA