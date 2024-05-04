Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Emre Güray, Van Spor'a karşı yapılan haksızlıkları kabul etmeyeceklerini söyledi. Güray, Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor karşısında U19 takımıyla maça çıkmasını kınayarak süreci takip edeceklerini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapan Güray, "Vanspor’umuza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. @vansporfk" ifadesini kullandı.

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Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin