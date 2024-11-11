Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Emre Güray, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'nü Diyarbakır deplasmanında yalnız bırakmadı. İl yönetimindeki arkadaşlarıyla birlikte Van Spor FK'ye destek vermek için Diyarbakır'a giden Güray, Diyarbekirspor - Van Spor FK maçını tribünlerden takip etti. Van Spor FK Başkanı Erol Temel, 2. Başkan Veysi Gençer, bir önceki dönem Asbaşkanlardan Özcan Kara ile birlikte maçı izleyen Güray, deplasmanda alınan 3 puanın oldukça kıymetli olduğunu belirtti.

Programları elverdikçe Van Spor FK'nin Van'daki tüm maçlarını tribünlerden takip ederek destek veren Güray, 1. Lig yolunda Van Spor'a başarılar diledi.